I due ragazzi scomparsi in Burkina Faso, forse la ragazza è viva

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ritiene che Edith Blais – la 34enne canadese scomparsa in Burkina Faso insieme con l’italiano Luca Tacchetto- sia viva, riferiscono media canadesi. “Da quello che sappiamo, sì”, ha risposto Trudeau in conferenza stampa alla domanda se credesse che Edith fosse viva. Trudeau ha sottolineato che le autorità canadesi sono al lavoro con i partner internazionali per saperne di più.

Luca era partito da Padova il giorno del suo compleanno per raggiungere il Togo dove avrebbe dato una mano alle popolazioni locali in un campo di lavoro. “Doveva essere il viaggio di una vita per lui”, ha spiegato il padre. Le ultime immagini pubbliche di Luca ed Edith sono datate lo scorso 15 dicembre: le foto pubblicate su Facebook dalla canadese li ritraggono abbracciati e sorridenti. A quel giorno risale anche l’ultima conversazione telefonica con la famiglia. “Era arrivato in Africa, aveva passato Marocco, Mauritania, Mali e aveva percorso quasi 9000 km. Anzi ci aveva raccontato che i paesi piuù difficili li aveva passati e che l’ultimo tratto di strada era praticamente in discesa. Le ultime notizie lo davano in viaggio, insieme all’amica Edith Blais, 34enne canadese, verso la capitale Ougadougou, a bordo di un’auto con targa italiana. Pare che i due fossero attesi a cena da una coppia che abita nella capitale e con la quale avevano un appuntamento.