Droga in Penisola Sorrentina, lotta tra spacciatori a colpi di segnalazioni alle Forze dell’Ordine

Una situazione davvero particolare quella che si starebbe delineando in Penisola Sorrentina per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti. Gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno portato alla luce in modo ancora più prepotente un problema che in tanti stiamo affrontando da tempo, ovvero quanto sia facile entrare in possesso di stupefacenti sul territorio.

Qualche settimana fa abbiamo ascoltato alcuni giovani di Sorrento, i quali ci avevano rivelato quanto sia davvero semplice comprare della droga: “Il vero problema non è la droga dello stupro – ci fu detto – Questa viene comprata solo da pochissime persone. Il vero problema è che fuori dalle scuole è accessibile a tutti la peggiore droga: con 5 euro uno studente può comprare una pallina di crack. Si inizia così e si finisce dove non si può tornare indietro”.

Delle rivelazioni che ci fecero rabbrividire e che ci hanno fatto prendere ancora più coscienza di un problema così grave. Secondo quanto rivelato dai colleghi di Metropolis, si starebbe palesando una vera e propria lotta tra spacciatori in Penisola Sorrentina, a suon di segnalazioni alle Forze dell’Ordine. Uno degli ultimi arrestati, trovato in possesso di marijuana e cocaina in casa, è stato effettuato proprio dopo una segnalazione anonima: si tratterebbe di un 24enne di Piano di Sorrento, il quale è stato condannato, dopo patteggiamento, ad un anno e 6 mesi di reclusione.