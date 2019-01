DR.CATELLO SPAGNUOLO NON E’ PIU’ – STABIAE IN LUTTO – GIMAX

LUTTO STABIESE

Castellammare di Stabia in lutto

Dr.Catello Spagnuolo non è più…

Una grande personalità stabiese è venuta a mancare oggi nel mondo scientifico e della sanità campana.

Conosciuto da tutti per il suo impegno professionale lascia una città interdetta.

Le condoglianze della redazione di Positano news.

Lutto nel mondo dei medici, è morto il dottor Catello Spagnuolo. Storico pediatra, ha curato con profonda dedizione generazioni di bambini. Un uomo e un pediatra, sempre disponibile per i genitori dei piccoli che lo chiamavano per chiedergli consigli: giorno e notte, sabato e domenica con una infaticabile attività come se fosse stato il papà adottivo di tutti. Un uomo apprezzato, che lascia un vuoto profondo nella sua famiglia e nell’intera comunità stabiese.

Lavoratore infaticabile il dr. Spagnuolo ha svolto l’attività con abnegazione e amore per tanti piccoli che hanno avuto la fortuna di essere assistiti e curati da un medico e “padre” eccezionale.