Domani a Salerno e provincia si torna tra i banchi nonostante lo sciopero previsto

Per lunedì 7 e martedì 8 il Saese, un online no profit operante nel settore scolastico, ha indetto uno sciopero che, però, non comprometterà il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche a Salerno e provincia. Quindi, domani tutte gli istituti scolastici saranno regolarmente aperti e si tornerà sui banchi dopo le lunghe festività natalizie. Lo sciopero è stato proclamato per i docenti ed il personale Ata, sia a tempo indeterminato che determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. In tal modo il sindacato europeo vuole manifestare la propria contrarietà ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico. Inoltre si vuole protestare contro la sentenza emessa dal Consiglio di Stato con la quale si stabilisce che il diploma magistrale non può essere ritenuto un titolo abilitante.