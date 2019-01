Diario di strada di Giovanni Farzati (Chi è morto?) (Cretti) (segnale stradale giusto)

Suona la campana a morto. Ma chi è morto? Oltre alla campana, siamo o non siamo in era social?. Una intraprendente agenzia di pompe funebri del comune di Montecorice (niente nomi ahahahah) posta la foto del manifesto funebre, così nel circondario ognuno conosce la spiacevole nuova notizia.

Anno 2017, Giro d’Italia femminile. Io ero l’inviato di Positanonews al Giro rosa, tappa con arrivo a Baronissi. Ecco arrivare la notizia di un incidente alla ciclista Laura Cretti, vicino Benevento, trauma cranico, condizioni disperate, ma dal cielo campano, il Santo di turno che aiuta i ciclisti, decise di fare il miracolo, con uno staff medico di prim’ordine, dell’ospedale Rummo di Benevento, strapparono, “Santo e medici, Laura Cretti da una morte quasi certa, Ce lo ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, Laura è di nuovo in bici.

Un segnale stradale, anzi due segnali stradali, che da molti anni, complici diverse amministrazioni comunali, vogliamo definirle distratte! hanno mandato in confusione decine di automobilisti di ogni latitudine. Perdifumo, l’ingresso del paese, bivio, con due segnali identici, Perdifumo-Perdifumo, per dove si va? la cosa arrivò persino su di un noto canale tv, suscitando risate di scherno a più non posso. Da qualche giorno, è stato risolto il problema, niente più confusione, ora il bivio è ben indicato..con due indicazioni chiare “Perdifumo” e “Perdifumo centro storico”.