Diario di strada di Giovanni Farzati (letto e sottolineato) (Pizza da un’altra epoca) (cronometro dalla vetta) (Una data…30 maggio 94)

Gianni Savio, Androni Sidermec, prima squadra di ciclsimo nel Campionato italiano prof : ” per organizzare una gara ci vuole una burocrazia alta così, prima c’era una società in ogni paesino, sempre meno i giovani ciclisti e la qualità è scarsa”.

Chi scrive questo Diario, vi assicura che è buona…Pizze dal 1968. Ad Agropoli, con la pizzeria Occhio di lince, pizza gustosa, sulla strada quando si va al porto.

Pino “il tedesco”, Giovinale, di cognome, grande appassionato e organizzatore di ciclismo , perchè non si organizza mai una cronometro in discesa? Pescando nei miei ricordi, rispondo a Pino… era il 1987, è si fece una cronometro in discesa a Castel San Lorenzo, allora c’era una squadra locale molto attiva, diversi gli iscritti, nessuno si fece male, si partiva da Castello fino al fiume Calore, che paura, vederli scendere in picchiata i ciclisti!

Tifoso laziale in visita al paese di Benvenuti al sud, Castellabate, visita al paese ma anche al cimitero, dov’è sepolto il grande campione, mai dimenticato,, Agostino Di Bartolomei, giocatore della Roma e di tante altre squadre di serie A, morto tragicamente, si tolse la vita, nel maggio 94. F.S., giunto a Castellabate, è andato a deporre un fiore sulla sua tomba.