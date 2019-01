Devious Mind Positano si trasforma nella città dell’ Hip Hop il 26 gennaio. Save the Date, il prossimo 26 gennaio a Positano in Costiera amalfitana la prima serata Hip Hop di grande livello della costa d’ Amalfi nella piazza dei Racconti con la Tensostruttura “Grazie al Comune che ci ha datto una mano – dice Roberto Grassi -, un’iniziativa per i giovani che così potranno fare qualcosa per stare insieme oltre ad un evento musicale”. Francesco Collina “Devious Mind” si esibirà così davanti al suo pubblico , mentre Roberto suonerà. In bocca al lupo da Positanonews