DE MAGISTRIS A TUTTO CAMPO – Fonte Ansa Campania – Gimax

IL VIDEO DEL FORUM ANSA

“Non c’è un’emergenza criminalità a Napoli, ma vogliamo capire quello che potrebbe avvenire nel futuro: la città vive una stagione storica, è la prima città per crescita turistica, la terza per start up giovanili. Il crimine guarda a questo ma non ci faremo fermare nella rinascita. Allo Stato chiediamo più presenza: al di là delle promesse si è visto poco”. Lo ha detto il sindaco di Napoli. “Complessivamente – aggiunge – giro 6/7 km al giorno al piedi e conosco la situazione. Non nego la criminalità, ma non c’è un picco”. Il sindaco di Napoli denuncia poi che da otto anni governa “una città senza soldi. Per mettere più autobus, più porta a porta, più macchinari per potare gli alberi servono i soldi”.

“Il sostegno a Salvini c’è – afferma il sindaco -. Ma al Sud sta facendo salire sul carro la destra più radicale, non vedo bella gente che sta salendo sul suo carro nel Sud, non sono voti di cui sarei orgoglioso. A Napoli la Lega non sfonda, abbiamo dimostrato che esiste un progetto di alternativa a sinistra e a destra”.

Quanto al rapporto con il presidente della Camera Roberto Fico, aggiunge de Magistris, “risale a una fase precedente alla mia via politica: ci accomunano sensibilità, convergiamo su molti punti. Ma le posizioni istituzionali sono molte diverse. Ma in questo momento di scontro non è sufficiente limitarsi a prendere le distanze con belle parole. Stiamo rischiando una deriva sul piano dei diritti con uomini che muoiono in mare”.

Sui migranti “grazie alla mobilitazione dei sindaci ha prodotto una lacerazione nel Governo” e si “è aperto uno squarcio”, ha aggiunto de Magistris dicendosi “commosso” dalle email ricevute. “Al reddito di cittadinanza non sono contrario – fa sapere il sindaco di Napoli -: se è una misura a favore di aree povere sono d’accordo, ma mi sembra anche un’operazione per legare l’elettore alla politica perché ti do del denaro con una card. Se poi non crei le condizioni per il lavoro, leghi le persone a te per il voto e c’è il rischio di inquinamento della tensione sociale”.

De Magistris annuncia l’abbattimento della prima Vela di Scampia che avverrà “tra qualche settimana. Stiamo procedendo in questi giorni al trasferimento delle famiglie”.

Inoltre “sul San Paolo la ristrutturazione sta avvenendo senza risorse messe dalla società, per evitare che il Napoli non giochi nel suo stadio, una cosa impensabile. Il tutto sta avvenendo grazie alle Universiadi, che noi abbiamo anche un po’ follemente preso. Saranno un grande successo per Napoli, la Campania ma anche per l’Italia. Siamo stati bravi a captare risorse pubbliche che non avevamo. E abbiamo ristrutturato impianti sportivi anche in periferia”.