Dalla Costa d’ Amalfi al Cilento scuole al freddo e la Provincia di Salerno paga milioni in fitti. Una bella e interessante analisi quella che oggi ha fatto Fulvio Mormile, consigliere comunale di opposizione a Minori e consigliere provinciale uscente, sull’andamento di questo ente che andrebbe “rottamato” ma sopravvive solo per fare guai. Mormile, che è intervenuto sulla vicenda sconcertante dell’alberghiero di Maiori, dove per una settimana gli studenti sono stati al freddo, fa una disamina interessante su La Città di Salerno di oggi con un articolo a firma del collega Gaetano De Stefano . Non si ferma alla “Divina”, ma a Sapri, dove da decenni si pagano soldi senza un progetto futuro, a Sarno , dove misteriosamente la “Cittadella scolastica” non è stata mai realizzata nonostante espropri e progetti. “La situazione edilizia scolastica è complessa e catastrofica – dice Mormile a Positanonews -, per lo specifico con l’alberghiero si tratta di un fitto a un privato che prima gestiva anche il riscaldamento nel prezzo del fitto stesso, poi la Provincia ha deciso di centralizzare e le caldaie erano accese troppo tardi. Ma ci sono fitti di centinaia di migliaia di euro pagati e si è pensato di vendere l’ex Confettificio Pansa che poteva essere ristrutturato coi soldi dei fitti stessi”