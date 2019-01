Dal M5S: con la Legge di Bilancio 2019 contributi anche per i comuni della penisola sorrentina.

E’ quanto evidenziato dagli attivisti peninsulari del Movimento 5 Stelle, senza il cui apporto probabilmente la notizia sarebbe passata inosservata all’ opinione pubblica . Con tale provvedimento i comuni peninsulari usufruiranno di contributi in base al numero di abitanti. La Città di Sorrento potrà avvalersi di un contributo di 100 mila euro.

Con la nuova Legge di Bilancio 2019 , varata dal Governo Conte, è previsto una serie di contributi agli enti locali per finanziare opere per la sicurezza stradale, o per l’edilizia scolastica, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per la manutenzione degli edifici pubblici, per la prevenzione dei danni da rischio sismico. I commi bis e novies, dell’art. 1 , introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano l’assegnazione , entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’Interno ai comuni per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire i suddetti investimenti. Tali contributi vengono assegnati ai comuni: con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40 mila euro; ai comuni tra i 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50 mila euro; ai comuni con popolazione tra i 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70 mila euro; ai comuni con popolazione tra i 10.001 e 20.000 abitanti, come il caso della Citta di Sorrento, nella misura di 100 mila euro. Quindi insieme alla citta di Sorrento usufruiranno del contributo statale anche i Comuni di Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Massalubrense. Contributi, che se sommati agli introiti provenienti dalla tassa di soggiorno ,secondo quanto stabilito, dovrebbero dare una forte apporto a risolvere determinate problematiche che da anni affliggono anche il nostro territorio. Circa tale provvedimento si registra l’intervento dell’ex candidato sindaco del M5S , Rosario Lotito: “100 mila euro è il contributo che concede il Governo Conte al Sindaco Cuomo, con la manovra economica appena approvata, mentre nessuno ha provveduto a divulgare la notizia. Ci pensiamo noi del Movimento 5 Stelle ad informare la cittadinanza. Tale cifra potrà essere utilizzata entro il 31 maggio per finanziare opere per la sicurezza stradale, o per l’edilizia scolastica, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per la manutenzione degli edifici pubblici, per la prevenzione dei danni da rischio sismico.Ora vediamo di spenderli, bene e con raziocinio; noi vigileremo perché questi soldi, «sono nostri».Il Governo del Movimento 5 Stelle aiuta i Sindaci, a qualsiasi forza politica essi appartengano”. – 05 gennaio 2019 – salvatorecaccaviello