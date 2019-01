Dal governo finanziamenti ai comuni della costiera sorrentina per scuole e strade

SORRENTO. Il governo Conte, con la manovra economica appena approvata, concede ai comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello, Meta e Piano di Sorrento contributi per la realizzazione di investimenti che riguardino la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale comunale.

Nell’elenco dei comuni destinatari dei finanziamenti statali Massa Lubrense occupa il posto 500, Piano di Sorrento il numero 503 e Sorrento il 510. Per questi enti il contributo è pari a 100mila euro. Andranno, invece, 70mila euro a Meta (posizione 843) e Sant’Agnello (in graduatoria al posto 848). Nell’elenco, tra i comuni della penisola sorrentina, non figura solo Vico Equense.

“Ricordiamo ai sindaci – commenta il referente di zona del Movimento 5 Stelle, Rosario Lotito – che entro il prossimo 15 maggio 2019 dovranno comunicare l’inizio dei lavori, pena la revoca del finanziamento. Vigileremo al fine di appurare che le amministrazioni comunali non si lascino sfuggire tale importante contributo”.

