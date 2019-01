Dal prossimo 3 gennaio in Campania è previsto un ulteriore calo delle temperature atmosferiche e percepite, venti settentrionali che localmente potranno essere anche forti e assumere carattere locale di raffiche, precipitazioni nevose anche a quota di bassa collina e con possibilità di sconfinamento a quote di pianura e gelate persistenti, soprattutto sui versanti esposti a nord-est. La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta meteo alle varie amministrazioni comunali invitandole ad attuale per tempo il piano di protezione civile in caso di fenomeni nevosi. La Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione alle fasce più deboli, come bambini, anziani e persone affette da particolari problematiche di salute.