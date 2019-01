Curiosità: Corsi di lingua italiana a Kumano, la città giapponese gemellata con Sorrento

Partono a Kumano (www.city.kumano.mie.jp), la città giapponese gemellata dal 2001 con Sorrento, i corsi di conversazione in lingua italiana.

L’iscrizione, gratuita, è aperta a tutti i cittadini interessati all’apprendimento dell’italiano, un interesse che si accompagna a una più generale curiosità e voglia di conoscenza della cultura del nostro Paese.

L’attività di formazione, fortemente voluta dai sindaci di Kumano, Kanji Kawakami e di Sorrento, Giuseppe Cuomo, sarà coordinata dalla responsabile delle Relazioni Internazionali del Comune di Kumano, Valentina Formisano, e sostenuta dall’Istituto Italiano di Cultura di Osaka, diretto da Stefano Fossati, che ha fornito i libri di testo che saranno utilizzati durante le lezioni.

“La reciproca relazione d’amicizia tra Sorrento e Kumano – spiega Formisano – avanza così verso una nuova tappa e il corso di lingua e cultura italiana potrà accrescere gli scambi umani per costruire nel futuro un rapporto di amicizia ancora più profondo tra il Giappone e l’Italia”.

La prima parte del corso si svolgerà da gennaio a marzo, ogni martedì dalle 19 alle 20.30 al Buna Kouryū Sentā, il Centro per gli scambi culturali di Kumano.

Il libro di testo utilizzato sarà “Via del Corso A1”, un manuale d’italiano per stranieri, costruito intorno a una storia ambientata a Roma. Gli studenti del corso saranno esposti alla lingua viva, a dialoghi naturali, con interazioni, segnali discorsivi ed espressioni di uso quotidiano da riutilizzare liberamente per esprimersi con l’insegnante madrelingua. Per agevolare lo svolgimento delle lezioni e creare empatia tra gli studenti, le storie a fumetti del testo saranno presentate man mano in versione animata tramite il dvd fornito dal testo.

Un aspetto centrale del corso sarà l’approccio induttivo e – conoscendo la “paura di sbagliare” che blocca l’acquisizione di una lingua straniera – sarà un corso dal clima disteso per tranquillizzare gli studenti nell’apprendimento dell’italiano che potrà permettere di affrontare in breve tempo piccole conversazioni.