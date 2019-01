Costiera Amlfitana: Positano tra i migliori luoghi dove sposarsi per i britannici di Evening Standard

E’ proprio Positano, in Costiera Amalfitana, secondo il sito web britannico Evening Standard, la migliore destinazione per matrimoni estivi.

Nonostante il Regno Unito sia pieno di locali affascinanti ed eleganti, il sito mette in rassegna una serie di località europee dove potersi sposare in estate e, tra i vari luoghi, c’è anche Positano.

Nello specifico il sito consiglia di sposarsi a Villa Treville, un bellissimo rifugio affacciato sulla pittoresca Positano. L’hotel di lusso a cinque stelle offre un ambiente intimo per matrimoni su un balcone privato dove è possibile festeggiare circondati dalla brezza marina. Oltre alla terrazza, è anche possibile passeggiare attraverso la miriade di sentieri del giardino immersi tra pergolati di viti, bouganville, pini e piante tropicali situati ai piedi dell’hotel.

Per l’Italia altri luogi consigliato sono la Puglia e la Toscana.

Tra le altre destinazioni consigliate c’è Santorini, in Grecia, con le sue spettacolari scogliere e i suoi iconici tramonti; Arcangues in Francia, un luogo circondato dai verdi pascoli e dalle montagne della campagna basca. Poi ancora la Contea di Meath, in Irlanda, appena a nord di Dublino e Bodrum in Turchia, luogo ideale per un matrimonio che ha come sfondo il Mar Egeo.

Poi ancora Vis, in Croazia, uno dei segreti meglio custoditi dell’Adriatico, con acque azzurre, bellezze naturali e un mondo lontano dal trambusto delle regolari destinazioni turistiche estive europee. Ancora Siviglia in Spagna, il Lago di Bled, in Slovenia e Cascais, in Portogallo.