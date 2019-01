Costiera Amalfitana: Volontari ” I Colobrì ” contro la violenza di genere per combattere i soprusi

La campagna contro la violenza della Pubblica assistenza dei Volontari ” I Colibrì” continua senza sosta. L’iniziativa, supportata dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di Salerno, ha lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini circa gli strumenti a disposizione per combattere i soprusi e le prevaricazioni.

Infatti, l’associazione ha sviluppato una stretta collaborazione con il Centro Antiviolenza con sede a Minori insieme al quale ha concepito e sviluppato il progetto.

La campagna è partita il 16 dicembre scorso con una partecipatissima conferenza che aveva visto la presenza di parlamentari della Repubblica i quali hanno ascoltato le istanze delle operatrici locali impegnandosi a farle proprie in sede di elaborazione e approvazione delle nuove norme sul settore.

Nei giorni successivi, “I Colibrì” hanno proseguito l’opera di informazione in occasione delle rappresentazioni teatrali di Minori, Maiori e Ravello dove, oltre a prestare assistenza agli spettatori, hanno distribuito materiale informativo e gadget con i numeri utili.

Nei prossimi giorni, i volontari saranno presenti all’Auditorium Niemeyer di Ravello per lo spettacolo della compagnia teatrale “La Ribalta” “Una moglie quasi perfetta” il 16 ed il 17 gennaio alle 19.30; al Palazzo delle Arti di Minori il 18, 19 e 20 gennaio per “Napoli Milionaria” del “Proscenio” e il 19 e il 20 gennaio a Maiori all’Auditorium L’Incontro per “Tre pecore viziose” della “Filodrammatica Maiorese”.