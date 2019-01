Temperature in picchiata da domani 3 gennaio, in particolar modo nel Sud Italia. Per questa ragione, in Costiera Amalfitana, si temono altri disagi, come capitato lo scorso anno, alla rete idrica. Ovviamente tra i Comuni più a rischio sicuramente quelli di Tramonti, Positano, Ravello, Agerola, Scala e Furore.

Proprio il sindaco di Agerola ha voluto dispensare dei consigli per prevenire eventuali danni alla rete idrica:

“A seguito delle particolari condizioni meteo previste per i prossimi giorni, che potrebbero causare una progressiva e critica diminuzione delle temperature, si raccomanda agli utenti di proteggere i contatori e le eventuali tubazioni dell’impianto privato a vista. Gli interventi protettivi da attuare non sono solo per la salvaguardia del contatore, ma pure per proteggere l’intero impianto ed evitare possibili danni alle proprietà private. Porre particolare attenzione ai contatori maggiormente a rischio perché ubicati all’esterno dei fabbricati oppure in locali utilizzati raramente.

Si invita, ove possibile, a coibentare l’interno delle nicchie a muro assicurandosi che la porta del vano contatore sia sempre ben chiusa e priva di aperture per la ventilazione, nonché internamente rivestita di materiale isolante (polistirolo, poliuretano espanso o lana di roccia) facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Laddove non si riescano ad eseguire interventi preventivi strutturali, e solo alla luce dell’eccezionalità dell’allerta meteo, si invitano i cittadini a mantenere un lieve deflusso dell’acqua da un rubinetto interno all’abitazione nelle ore notturne. Questo accorgimento garantisce un leggero e continuo passaggio d’acqua attraverso l’impianto idraulico, escludendo quindi il permanere dell’acqua in costante immobilismo all’interno delle tubature che potrebbe congelare con conseguente danneggiamento dell’impianto”.