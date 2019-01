Costiera Amalfitana: La Costa d’Amalfi per la prima volta al New York Times Travel Show 2019

Per la prima volta, la Costiera Amalfitana, sarà presente New York Times Travel Show 2019, la fiera internazionale Americana del turismo che si svolgerà 25 al 29 Gennaio allo Jacob K. Javits Convention Center.

All’evento sarà presente una delegazione del Distretto e della Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi all’interno del padiglione dedicato all’Italia ed alla Regione Campania guidato la Presidente Dott. Andrea Ferraioli.

L’obiettivo è quello di accrescere l’appeal e con esso la propria capacità di penetrazione sui mercati, proponendo la “Divina” come “palcoscenico” di una vacanza attiva, salutare, eco-friendly e di incentivare iniziative originali di carattere promo-commerciale ed istituzionale.

Le attività programmate nel corso di tale evento prevedono incontri con le associazioni di italiani a New York con i quali si cercherà di riallacciare l’antico legame e di programmare attività sinergiche di promozione e collaborazione.

Per l’occasione sarà presentato il marchio #IAMALFICOAST. Il Distretto e la Rete promuoveranno l’immagine dell’intero territorio ed illustreranno le numerose e interessanti proposte di network degli operatori turistici in una formula unitaria e coerente.

Sono tanti i progetti da raccontare: dal “Portale Unico di Destinazione” dell’intera offerta costiera, alle iniziative editoriale Giracostiera “The Amalfi Coast Concierge”. Una particolare sottolineatura sarò data alle iniziative di formazione turistica e agli investimenti programmati nell’ambito dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità e della tutela ambientale.

L’occasione è unica ed imperdibile per chi voglia conoscere meglio la Costa d’Amalfi, presentata in un’ottima vetrina in grado di soddisfare appieno i bisogni di conoscenza dei suoi estimatori.

La Fiera rappresenta un’occasione importante per gli operatori di settore provenienti da tutto il mondo: un appuntamento davvero imperdibile, non solo per i professionisti, ma anche per coloro che amano viaggiare.