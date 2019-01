Costiera Amalfitana, ecco i finanziamenti del governo per i comuni

I finanziamenti del governo per i piccoli comuni, giungono anche in Costiera Amalfitana: come annunciato dal Viminale, i comuni sotto i 20mila abitanti riceveranno dallo Stato fondi per mettere in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e il patrimonio comunale. La misura di 400 milioni di euro, che è stata assegnata con decreto dal Ministero dell’Interno, riguarderà ben 12 comuni della Costa d’Amalfi.

I comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10 mila abitanti, che riceveranno un finanziamento di 70 mila euro sono Amalfi, Maiori e Vietri sul Mare. I comuni tra i 2 mila e i 5 mila abitanti, che riceveranno un finanziamento di 50 mila euro ci sono invece Cetara, Minori, Praiano, Ravello e Tramonti. Infine tra paesi fino 2 mila abitanti, che riceveranno 40 mila euro di finanziamenti, ci sono Atrani, Conca dei Marini, Furore e Scala. I lavori dovranno iniziare a partire dal 15 maggio 2019.