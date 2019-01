Costiera Amalfitana: 18 denunciati per Abusi edili nel bimestre dicembre-gennaio.

I CARABINIERI della COMPAGNIA di Amalfi e delle STAZIONI dipendenti, con l’ausilio dei tecnici del settore, nel mese di dicembre e gennaio, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 18 persone per reati connessi con l’abusivismo edilizio e sottoposto a sequestro 6 opere ancora in corso.

La Stazione di Amalfi, ha rilevato a FURORE, una cantina -oggetto di condono- ed un rustico agricolo trasformati in civili abitazioni rifiniti in ogni loro parte, denunciandone i proprietari.

È stato denunciato poi un terzo cittadino di FURORE per violazione dei sigilli di un cantiere già sottoposto a sequeatro; nonchè tre residenti Amalfitani rei di aver abusivamente coperto il terrazzo con una tettoia.

La Stazione di POSITANO ha scoperto 2 opere abusive denunciando 9 persone: in una abitazione erano stati ampliati gli interni attraverso sbamcamenti illeciti di roccia; nell’altra erano stati attuati lavori abusivi di pavimentazione, divisione degli ambienti ed impiantistica.

A RAVELLO la locale Stazione ha scoperto opere abusive di copertura e rifacimento delle scale sequestrando il cantiere e denunciando il proprietario.

I Carabininieri di TRAMONTI hanno infine deferito 2 persone per aver murato una tettoia esterna ricavandone un nuovo ambiente interno.

Il valore complessivo stimabile delle opere abusive scoperte si aggira intorno ai 900.000 euro totali.