Costa d’Amalfi, problema traffico e autobus. De Lucia: “il problema sono i Tpl fasulli” – ANTEPRIMA

Positano. Il tema caldo di questi giorni è il problema traffico in Costa d’Amalfi, soprattutto per quanto riguarda l’attività degli autobus lungo la Statale Amalfitana nella stagione turistica. Il sindaco di Positano, Michele De Lucia, si è espresso così sulla questione: “Stiamo lavorando ad una soluzione, ma speriamo soprattutto nel Prefetto che faccia un atto risolutivo. Il problema sono i Tpl (Trasporto pubblico locale, ndr) fasulli concessi dalla Regione Campania e gli autobus che non possono essere superiori agli 8 metri.”