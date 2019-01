Costa d’ Amalfi a Tramonti sul Valico di Chiunzi poltrone per coprire le buche

Saranno accontentati i lettori della Costiera amalfitana che al servizio di Positanonews hanno scritto “Preferiamo tenerci le nostre buche”, l’architetto Christian De Iuliis ha pubblicato un interessante post..

COSTA D’AMALFI – Valico di Chiunzi: “POLTRONE E SOFA'” nuovo sponsor della segnaletica stradale. #Nullanews

Sarà la nota azienda “Poltrone e sofà” ad occuparsi della segnaletica stradale di sicurezza sulla strada che dall’agro-nocerino conduce al Valico di Chiunzi. Niente più, quindi, orrende sedie di plastica a segnalare la presenza dei fossi, ma eleganti divani in pelle, più resistenti agli urti e agli agenti atmosferici. Per buche o mini frane prevista anche l’apposizione di pouf in tessuto più adatti al trasporto. #Nullanews