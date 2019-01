Giovanni Simeone, 23 anni, seconda stagione in viola, 4 gol in 19 partite in A sestini

30 gol A Sono quelli realizzati da Simeone nelle sue 3 stagioni e 92 partite. In coppa Italia invece 2 centri i 4 presenze

43 gol A Sono quelli realizzati in passato da Muriel nelle sue 164 partite. In coppa Italia invece 4 centri in 7 presenze

OGGI A TORINO Stadio Grande Torino, ore 15 IN TV: Rai 2 ARBITRO: Abisso di Palermo. Guardalinee: Galetto e Cecconi. Quarto uomo: Piscopo.

Var: Nasca Avar: Vuoto

Il dubbio, Stefano Pioli se l’è portato in viaggio, ma la decisione finale la prenderà solo oggi. Si comincerà con, in campo, uno tra Muriel e Simeone, ma nell’arco della gara giocheranno entrambi. Sarà possibile la staffetta, eppure non è da escludere nemmeno la soluzione, sempre con tre attaccanti in campo, che li vedrebbe insieme, con l’argentino prima punta e l’altro sudamericano alle sue spalle, in quella che potrebbe diventare la prova generale per un 4-3-2-1 da sfruttare strada facendo. I due attaccanti stanno vivendo due momenti opposti, il tecnico viola lo sa bene. Non potrà essere sbagliato niente, nemmeno sotto il profilo della gestione: anche l’aspetto psicologico, in questo momento, può fare la differenza.