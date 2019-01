COPPA ITALIA MILAN – NAPOLI UN SOLO OBIETTIVO VINCERE – GIMAX

A tre giorni dalla sfida di campionato, Milan e Napoli si ritrovano a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Partita secca, senza gara di ritorno, con Rino Gattuso e Carlo Ancelotti che porteranno qualche modifica alle formazioni schierate sabato scorso. Tra i rossoneri va verso l’esordio da titolare l’ultimo arrivato, Krzysztof Piatek, mentre gli azzurri ritrovano Allan, che dopo un gennaio complicato dalle tante voci di mercato sul Paris Saint-Germain è pronto a riprendersi il suo posto nel centrocampo di Ancelotti. La vincente di questo scontro se la vedrà con chi supererà il turno tra Lazio e Inter, impegnate giovedì sera.

Il Napoli ha necessità di dimostrare di essere la squadra bella che gioca e cerca il risultanto vincente con semplicità concretezza e talento.

Ancelotti è l’uomo di Coppa Italia se ricordiamo i grandi traquardi del tecnico.

Stasera il Nappoli deve imporre la classe dei suoi talenti sperando in due folletti come Insigne e Mertens che non segnano una rete da tempo. Le speranze sono giuste ed anche equilibrate, se teniamo conto del secondo tempo di sabato. Una vera squadra deve colpire al momento giusto con i suoi attaccanti e vincere un confronto diretto per la possibilità futura di puntare al successo della vittoria finale.