Conclusa 4^ ediz. del Concorso artistico sulla Tombola napoletana. I vincitori

Si è conclusa con successo il 19 gennaio 2019 nella splendida location dello storico Palazzo De Simone in Bracigliano (SA) la 4^ ediz. del premio internazionale “Reinterpretazione della Tombola napoletana dal n° 1 al n° 90” . Evento ideato dall’ associazione Onlus “Thule non solo doposcuola”, curato da Laura Bruno, allo scopo di rivalutare il tradizionale ed intramontabile gioco natalizio della tombola napoletana. Oltre 70 gli artisti partecipanti che hanno proposto, ciascuno nella tecnica e con lo stile che lo contraddistingue opere di altissimo livello. Ad arricchire la mostra-concorso le 90 tele sul tema del gioco degli artisti svizzeri Peter Fraefel e Barbla e le opere vincitrici delle precedenti edizioni. La mostra si è confermata dunque in una vera e propria fucina di idee, colori ed emozioni che hanno permesso al visitatore di calarsi in una moltitudine di linguaggi, molti dei quali veramente affascinanti, che si esprimono nella pittura e nella scultura, nella ceramica e nella fotografia.

Alla presenza di un nutrito ed attento pubblico, della rappresentanza istituzionale di Bracigliano Antonio Rescigno, ugualmente con diversi assessori, di numerose autorità del territorio: Sindaco di Siano, Giorgio Marchese, assessore del Comune di Castel San Giorgio,Justine Galluzzo, la delegata provinciale di Parità on.Anna Petrone e la consigliera della Consulta femminile della Regione Campania MariaRosaria Meo,

la Giuria, presieduta dalla critica d’arte Gabriella Taddeo, composta dai professori Gabriele Pulli, Paolo Petraccaro, Laura Bruno e Concetta Caputo, e quella della Stampa con i Giornalisti: Assostampa Salvatore Campitiello, Battista Rescigno, Rita Occidente Lupo, Pina Pisacane, Marilia Parente, Anna Cicalese, hanno assegnato i riconoscimenti:

1° PREMIO Pittura

-Santino Trezza

2 premio – Achille D’Onofrio

3 premio – Loredana Spirineo

1° PREMIO Scultura ex-aequo

Laura Marmai e Annamaria Panariello

2 premio Adriana Ferri – Angelo Fortunato

3 premio – – Ida Mainenti

1° PREMIO Fotografia

Felice Soriente

2 premio – Igor Badescu

3 premio – Raffaele Evangelista

Premio Giovani

Serena Busiello -Francesca Santoro- Concilio- Oliva-

PREMIO ALLA CARRIERA Alida De Silva

Premio Stampa

Pittura – Regina Senatore

Ceramica – Anna Sessa

Fotografia: Felice Soriente

Premio critica

Ceramica: Benedetta Del Monaco

Pittura: Francesco Tortora

Menzione speciale Associazione Auser, Gesuino Pinna, Anna Maria Gammaldi, Gerardo Del Regno