Circumvesuviana, è ancora caos: ritardi e treni soppressi. E intanto i capitreno rifiutano gli straordinari

Continua il caos per quanto riguarda il treno che collega Napoli a Sorrento. Dopo gli enormi disagi riscontrati durante il Capodanno, e nei giorni precedenti, la situazione della Circumvesuviana sembra veramente essere giunta ad un punto di non ritorno. Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, diversi sono i disagi palesatisi, come ad esempi i guasti ai binari. Disagi che hanno costretto la soppressione di corse e ritardi di ogni tipo.

Questa mattina la situazione è stata catastrofica. Sono stati soppressi i treni delle 7,48 diretti a Baiano, provenienti da Napoli, e quelli diretti da Napoli a Torre Annunziata; poi soppresso anche quello che da Torre doveva portare a Napoli e da Baiano sempre a Napoli. Altri treni hanno viaggiato con ritardi spaventosi, in alcuni casi anche 40 minuti.

Ma non è tutto. Il prossimo venerdì, 11 gennaio, i disagi potrebbero aumentare, visto che pare che i capitreno non siano intenzionati ad accettare altri straordinari. Giovedì 10 è previsto un incontro tra EAV e lavoratori e si cercherà un accordo.