Circum, previsto nuovo incontro tra EAV e sindaci della Penisola Sorrentina: si parlerà del servizio notturno

Continua a tenere banco la situazione legata alla Circumvesuviana, il treno che collega Napoli e Sorrento. Durante il Capodanno vi abbiamo segnalato enormi disagi per i pendolari, con la percezione che la situazione sia veramente essere giunta ad un punto di non ritorno.

Soppressione di corse, ritardi, guasti, tanti sono i problemi che affliggono la linea ferroviaria da tanto tempo. Questo non fa altro che far preoccupare ulteriormente anche i sindaci della Penisola Sorrentina. Si avvicina l’estate e un altro anno con la situazione traffico di sempre non è sostenibile.

Lo sanno un po’ tutti, ormai, e quindi tornano in auge nuovamente soluzioni che da tempo vengono discusse. Come riferisce Metropolis, si sta riproponendo l’idea di una metropolitana notturna. A breve se ne parlerà in un incontro tra i sei sindaci della penisola sorrentina, l’Eav, Federalberghi penisola Sorrentina e l’Abbac. Si cerca un accordo definitivo. Verrà rinnovato il progetto per la Circumvesuviana serale prevista per tutta l’estate, con corse garantite almeno fino alle due del mattino. L’Eav cerca un accordo ma i comuni, gli albergatori e i titolari delle strutture ricettive dell’intera zona devono prevedere un contributo economico.