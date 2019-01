CILENTO VIAGGIA SU UN AUTOCARRO RUBATO. DENUNCIATO 32ENNE A TEGGIANO

I carabinieri hanno denunciato un 32enne di origini marocchine per ricettazione di autoveicoli. L’uomo è stato sorpreso in loc. “Prato Perillo” di Teggiano alla guida di un autocarro privo di targa. Il mezzo, utilizzato per trasportare legna, era stato rubato circa un anno fa in un’autofficina di Montoro Superiore: in quell’occasione erano stati asportati diversi utensili e mezzi di lavoro. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei Carabinieri sulla provenienza di tale automezzo. Il camion è stato sequestrato e verrà restituito al legittimo proprietario.