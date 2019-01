CIAO! ETTORE.. Sorrento piange l’ingegner Ettore Musco

Sorrento . Ci lascia l’ingegnere Ettore Musco per passare a miglior vita. L’UNITRE penisola sorrentina lo saluta con l’amarezza di chi perde un uomo saggio e ricco di esperienze di vita e di lavoro. Ha trascorso tanti tanti pomeriggi nella sede di via delle rose, conversando di arte o semplicemente apprendendo lingue. memorabili sono le passeggiate sul territorio, che gli ricordavano il tempo del lavoro, ove su committenza pubblica realizzava opere per la comunità, strade, ponti , illuminazione. Qualcuno è stato anche ospite nella sua casa di Viale Nizza, tanti libri e tante opere d’arte. Una domenica nel percorso di Punta Campanella, scese con noi, e sotto il Faro, avvicinandomi all’orecchio mi disse, “me ne salgo non mi sento molto bene”. Per non dare fastidio, in sordina, risalì da solo e rapidamente. In questo gesto indimenticabile è sintetizzata una saggia umiltà , che profondeva in tutte le cose che faceva. Che la terra ti sia lieve caro Ettore!

