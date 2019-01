Ci lascia a soli 49 anni il calciatore Phil Masinga, ex attaccante della Salernitana e del Bari

Questa domenica calcistica porta una notizia triste per tutti i tifosi, in particolare per quelli del Bari e della Salernitana. A soli 49 anni è venuto a mancare Philemon Masinga. Il calciatore era malato da tempo ed era stato ricoverato lo scorso 21 dicembre a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ma alla fine non ce l’ha fatta. E’ stato attaccante nella Salernitana e nel Bari. Ex bomber del Sudafrica, fu portato in Italia proprio dalla Salernitana nell’ottobre 1996. Dopo pochi mesi, nell’estate 1997, passò nelle fila del Bari dove dimostrò la sua grandezza di attaccante. Con la squadra pugliese segnò 24 reti in 75 partite con i pugliesi, giocate tra il 1997 e il 2001, diventando uno dei simboli della squadra di quegli anni. Prima di arrivare in Italia, Masinga, cresciuto nei Cosmos di Jomo, giocò anche con gli svizzeri del San Gallo e con il Leeds United, in Inghilterra, per poi chiudere la sua carriera, nel 2002, all’Al-Wahda.