Chiusa l’indagine sulla violenza sessuale ai danni di una ragazza di Sorrento. Indagati due uomini di Nocera Inferiore

Sorrento. Chiusa l’indagine sul caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 21enne sorrentina. I fatti avrebbero l’11 settembre 2016. Due uomini di Nocera Inferiore, di 38 e 34 anni, insieme ad una terza persona, avevano trascorso la serata in una discoteca di Pontecagnano e lì avevano conosciuto un gruppo di ragazze, tra le quali la presunta vittima che avrebbe trascorso qualche ora in compagnia di uno dei tre, l’unico non indagato. Dopo un po’ di tempo la ragazza si era accorta che le sue amiche erano andate e con esse erano spariti anche i suoi oggetti personali, compreso il cellulare. Non sapendo come fare per tornare a Sorrento avrebbe chiesto un passaggio ai tre uomini conosciuti durante la serata. Due di loro accettarono di accompagnarla mentre il terzo, l’uomo con cui la giovane si era intrattenuta per diverse ore, decideva di tornare a casa sua a Nocera Inferiore. La ragazza avrebbe assunto troppi alcolici e non era particolarmente lucida. I due uomini, durante il tragitto in auto, avrebbero approfittato del suo stato di ubriachezza per compiere atti sessuali senza il suo consenso. Ora la Procura di Salerno ha chiuso l’indagine indagando i due uomini di Nocera Inferiore.