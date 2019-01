Cetara Servizi , ben 16 assunzioni . Ecco le graduatorie, ma ci sono dei malumori

Cetara, Costiera amalfitana . Poco prima di Natale le graduatori per le assunzioni di Cetara Servizi, azienda speciale del Comune della Costa d’ Amalfi che ha non poche competenze dai servizi di igiene urbana, al porto, fino alla possibilità di gestire la farmacia. Le Graduatorie bandi di concorso Cetara Servizi e Sviluppo Azienda Speciale sono pubbliche, ma sembra che hanno procurato non pochi malumori , come spesso avviene in questi casi , qualcuno parla anche di esposti anonimi a Salerno. Voci di corridoio vicini all’amministrazione guidata da Fortunato della Monica parlano di politica, ma si voterà fra due anni. Intanto non vi è stata al momento alcuna contestazione di irregolarità. GRIGLIA_VALUTATIVA_ADDETTO_ALLA_PULIZIA_ED_ASSISTENZA_MENSA_SCUOLA_DELL__INFANZIA (1) GRIGLIA_VALUTATIVA_ADDETTO_ALLA_GUIDA_DI_AUTOVEICOLI_ED_AUTOCARR GRIGLIA_VALUTATIVA_ADDETTI_PULIZIE_AREE_URBANE