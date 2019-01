Cetara: Denunciato dopo la scoperta di abusi edilizi in un terreno agricolo

Ancora un caso di abusivismo.

La scorsa settimana lla Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale di Salerno sono intervenuti nel comune di Cetara.

In un vasto fondo agricolo della parte alta del borgo marinaro sono state accertate irregolarità.

I Militari hanno provveduto al sequestro di manufatti realizzati in assenza dei titoli autorizzativi, mediante lo stravolgimento dello stato dei luoghi.

Il proprietario del terreno – non nuovo a questo genere di attività – è stato deferito all’Autorità giudiziaria, per i reati in materia ambientale.