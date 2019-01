A Cava de’ Tirreni e  Vietri sul mare un Capodanno …”insieme”,nel segno della condivisione,del buon gusto  e della solidarietà

Un ultimo dell’anno con tanta voglia di stare insieme,senza eccessi per condividere gioie e solidarietà ,questo è stato l’ultimo dell’anno a Cava de Tirreni .Nella città metelliana il tradizionale aperitivo di fine anno è stato all’insegna della voglia di stare insieme , senza eccessi ,ma con tanta speranza di vivere un anno nuovo diverso ,per molti. Da sottolineare, a detta di molti commercianti, in successo de “Il regalo sospeso” che ha visto molti avventori acquistare un regalo per i più bisognosi,che sarà distribuito poi dalla Caritas , e questo dimostra questo il cuore dei cavesi e di chi vive Cava de Tirreni in questi giorni ,sia grande. Ovviamente,poi, la notte di S.Silvestro, con locali pieni ,in cui musica e buon gusto e cucina di qualità ,si sono dati appuntamento per un connubbio unico e speciale ,come solo i ristoratori della “movida “ cavese ,sanno offrire.Da sottolineare la grandissima affluenza di giovani, ma anche di anziani che dopo il brindisi si sono riversati nel caratteristico borgo porticato per vivere ,insieme , la notte più bella dell’anno ,rispettando la storia, la tradizione e il decoro della “Città dei portici “.

Un folla di persone ,invece si è riversata a Vietri sul mare ,per lo speciale “Cin Cin “ di fine anno organizzato dai commercianti di Vietri, “capitanati” da Matteo Striamo .Una giornata, andata avanti fino a sera in cui gruppi musicali, attori, ma soprattutto persone, hanno voluto essere “Persone” ,condividendo un brindisi, un abbraccio ,i canonici auguri, ma soprattutto hanno voluto dimostrare, ancora una volta,aldilà di tutte le convinzioni ,politiche o religiose.che una comunità per essere forte deve essere unita in ideali di solidarietà ,rispetto e senso civico. La notizia che a Vietri ,nessun ferito da fuochi e nessun ragazzo è stato trasportato in coma etilico o altro , e questo vuol dire che ci si è divertiti in modo genuino e spontaneo, con un occhio alle persone che sono in difficoltà ,a cui è stato rivolto il pensiero e gli auguri di tutti i vietresi ,Una bella dimostrazione di maturità e di condivisione ,in cui tutti si sono riconosciuti, dal sindaco Francesco Benincasa, che ha rivolto i suoi auguri in modo “informale” ai cittadini,ai tantissimi turisti che , da giorni affollano e vivono Vietri sul mare .

Antonio Di Giovanni