Cava de’ Tirreni, tenta truffa delle olive in un negozio del centro: commessa non ci casca

Ancora una volta un tentativo di truffa col cosiddetto metodo “delle olive”. Questa volta l’episodio si è verificato a Cava de’ Tirreni, territorio già soggetto diverse altre volte a questa tipologia di truffa. A raccontare il tutto è stata una commessa di un negozio di via Cuomo.

Il tutto risale alla mattina di ieri, 10 gennaio. Un uomo, entrato nell’esercizio in questione, ha raccontato alla commessa di come dovesse consegnare circa 6 kg di olive in barattoli di vetro al titolare dell’attività. Da subito la cosa non ha convinto l’addetta alle vendite, la quale subito fatto sapere di voler parlare col proprio titolare. A quel punto il truffatore ha finto una telefonata proprio col titolare del negozio, parlando di prezzi (30 euro per 6 kg), e di dettagli.

Niente da fare. La commessa non ci è cascata e, mentre l’uomo si allontanava per prendere le olive dall’auto, ha chiamato il suo datore di lavoro, il quale ha confermato come non avesse mai richiesto delle olive. Truffa svelata, e truffatore che è sparito senza lasciare traccia. Si parla anche di un complice nell’auto.