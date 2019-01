Cava de’ Tirreni, rubò in diversi alberghi: obbligo di dimora per un 30enne. Tentò furto anche a Maiori

Si era reso protagonista di diversi furti, e tentati furti, in vari alberghi e ora è scattato l’obbligo di dimora di un 30enne di Salerno. E’ stata, infatti, eseguita un’ordinanza di applicazione di misura cautelare che dispone l’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza nei confronti dell’uomo, il quale ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Tale provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore è stato adottato dall’Autorità Giudiziaria in seguito alle indagini della Polizia dopo un furto che è stato portato a termine a luglio scorso in un albergo di Cava de’ Tirreni: il 30enne aveva rubato un passe-partout e si era intrufolato in varie camere per finalizzare alcuni furti.

Nel mirino era finito anche un Hotel di Maiori: qui, era stato colto in flagranza di reato mentre rovistava in alcuni bagagli.