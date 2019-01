Cava de’ Tirreni: Presto Una Fiaccolata in Ricordo di Nunzia, Ecco Quando

Sembra ieri, eppure il prossimo 22 Gennaio sarà il primo anniversario della scomparsa di Nunzia Maiorano, la donna di Cava de’ Tirreni brutalmente assassinata dal marito.

La famiglia, gli amici, i conoscenti e tutta la comunità cavese vogliono ricordarla degnamente.

Per questo, è stata organizzato un incontroin memoria di Nunzia Maiorano il prossimo Mercoledì 23 Gennaio.

L’appuntamento sarà alle ore 17 all’interno di Palazzo di Città, sede dell’amministrazione comunale.

Durante questo incontro ci si confronterà sul tema delicato della violenza sulle donne e del femminicidio, piaga dilagante nella società di oggi.

Nella lettera pubblica di invito all’incontro, scritta dalla famiglia Maiorano, infatti si legge:

“Si pensa sempre che siano quelle notizie che si ascoltano solo in televisione, durante il telegiornale, poi d’improvviso… tocca anche a noi e solo allora ci si rende conto che è una realtà orribile con cui bisogna fare i conti”.

Dopo, verso le ore 19, si terrà la fiaccolata dedicata al ricordo di Nunzia.

Il corteo con le fiaccole accese partirà appunto da Palazzo di Città, per proseguire attraverso il centro storico di Cava de’ Tirreni, e finire a Piazza San Francesco.

Tutta la cittadinanza cavese è invitata a partecipare a questo evento.

In particolare sono invitati gli studenti delle scuole cittadine, le autorità civili e militari, e i commercianti del territorio metelliano.

Sarà un momento davvero particolare, da vivere in silenzio e in raccoglimento per non dimenticare e per onorare la memoria di una mamma che aveva ancora tanto da dare.

Al termine della fiaccolata in memoria di Nunzia Maiorano, verrà celebrata una Santa Messa in Suffragio all’interno del Santuario di San Francesco e Sant’Antonio.

Nunzia Maiorano: la Vicenda

L’uccisione di Nunzia Maiorano, avvenuta a coltellate inferte dal marito della donna, ha colpito tantissimo tutta la comunità di Cava de’ Tirreni.

Fu un evento davvero tragico: la donna lasciava 3 figli di cui due molto piccoli.

A Luglio scorso il marito assassino è stato condannato a 30 anni di reclusione.

