Cava de’ Tirreni, Francesco Memoli tra i dodici finalisti del Casa Sanremo Writers

Francesco Memoli di Cava de’ Tirreni è tra i dodici finalisti di Casa Sanremo Writers. La competizione in cui gareggiano tra loro diversi autori letterari, raccogliendo circa cinquecento romanzi editi. Una giuria popolare scelta di 300 lettori ha selezionato quelli migliori per poter partecipare alla serata finale del prossimo Festival di Sanremo. Durante la serata conclusiva del 69esimo Festival di Sanremo (che si svolgerà il prossimo 9 Febbraio), verrà decretato anche il vincitore di Casa Sanremo Writers. La direzione del concorso è affidata a Vito Pacelli, editore della BookSprint Edizione, casa editrice che possiede un parco di oltre 3.300 scrittori e di circa 6.700 titoli in catalogo.

Francesco Memoli gareggerà con il suo romanzo dal titolo “Playlist – Se ci fosse la musica” edizioni Mondoscrittura. L’autore metelliano è al suo secondo lavoro, e questo romanzo, è già vincitore del premio letterario “Città di Ciampino 2016” è stato presentato nello stesso anno anche alla fiera di Francoforte, ed infine su Radio Rai 1.Si tratta di uno scritto di impronta fortemente musicale, che racconta la capacità delle nuove generazioni di continuare a sognare nonostante i tempi difficili delle crisi economiche e delle disillusioni. La prefazione del romanzo è del cantautore The Niro.