Cava de Tirreni , flash mod dei genitori per la scuola a Passiano

«Noi non molliamo e a Passiano la scuola rivogliamo!». È questo lo slogan scelto da un gruppo di genitori della popolosa frazione metelliana che ha organizzato per questa mattina un flash mob per chiedere all’amministrazione comunale metelliana una rapida soluzione per il plesso di piazza Trezza. La manifestazione,in programma proprio dinanzi all’edificio scolastico, è stata indetta in occasione del primo anniversario della chiusura della scuola. Infatti, il plesso della popolosa frazione di Cava de’ Tirreni, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, è chiuso dal gennaio dello scorso anno in seguito ai controlli, eseguiti dai tecnici incaricati dal Comune, che rilevarono una serie di criticità strutturali, con un indice di sicurezza basso, tanto da costringere il sindaco Vincenzo Servalli ad emettere un’ordinanza di chiusura urgente. Per proseguire le attività didattiche gli alunni sono stati dislocati in altre scuole della città. Dal canto suo l’amministrazione comunale subito si è messa in moto per reperire le risorse necessarie per procedere alla messa in sicurezza dell’istituto di Passiano.

I DISAGI

L’ intervento di riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola riveste importanza assoluta per l’Ente, anche in considerazione dei disagi arrecati all’intera frazione dopo la chiusura dell’intero stabile che ospita, al piano terra, anche l’ufficio postale. Nonostante le buone notizie provenienti dalla Regione Campania, che ha ammesso a finanziamento l’intervento, per accelerare i tempi l’amministrazione comunale nelle scorse settimane ha provveduto ad accendere un mutuo di un milione e 410 mila euro presso la Cassa Depositi e Prestiti con l’obiettivo di avere le risorse necessarie per avviare il cantiere in tempi rapidi. Nel frattempo sono stati predisposti tutti gli atti di gara per affidare i lavori. Nei giorni scorsi, intanto dal ministero dell’Università e della Ricerca sono arrivate buone notizie per i cittadini di Passiano, poiché nell’elenco completo dei comuni destinatari dei finanziamenti per la ristrutturazione delle palestre, figura anche quello di Cava de’ Tirreni. Poco meno di 300 mila euro (288mila per la precisione)sono stati destinati ai lavori di adeguamento sismico, e all’efficientamento energetico dell’Istituto Giovanni XXIII (già Istituto Pisapia) di piazza Adinolfi alla frazione Passiano.