Cava de Tirreni esulta per il portiere Sorrentino E non solo per il rigore parato a Ronaldo della Juve . Stefano Sorrentino è considerato uno dei migliori portieri d’ Italia.Piccola rivincita per il portiere del Chievo che all’andata finì all’ospedale dopo uno scontro con Ronaldo.

Sorrentino, un girone dopo! Il portiere del Chievo si prende la ‘rinvicita’ su Cristiano Ronaldo, parando il rigore al portoghese durante il match Juve-Chievo, posticipo della prima giornata di ritorno. Il 39enne, o meglio, quasi quarantenne portiere del Chievo è uno dei protagonisti dello Stadium nonostante la sconfitta dei suoi per 3-0.

Sorrentino però si prende il suo momento di gloria, parando il rigore a Cristiano Ronaldo: il primo penalty sbagliato in Italia dal portoghese che nel frattempo viene raggiunto da Zapata in testa alla classifica marcatori.

Ma anche nella vita privata momento positivo per Il portiere del Chievo Verona ha trovato un modo molto originale per fare la proposta di matrimonio alla compagna, Sara Ruggeri.

Su un paio di guanti, di quelli che usa abitualmente tra i pali, le ha scritto: «Sara, mi vuoi sposare?». Il «sì» di Sara è stato poi condiviso da Sorrentino su i suoi profili social con una foto in cui si vede la futura sposa sorridente con in mano la proposta di matrimonio stampata sui guantoni del portiere cavese.