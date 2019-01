CAVA DE’ TIRRENI, ARRESTATO GIOVANE CAPOVERDIANO PER AGGRESSIONE A P.U.

Un 26enne di nazionalità Capoverdiana è stato arrestato ieri dagli agenti del Commissariato di Cava de’ Tirreni per resistenza, lesioni, oltraggio a P.U. L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato bloccato perché urlava e inveiva contro i poliziotti, bussando insistentemente al citofono dell’ ufficio di Polizia metelliano in Viale Marconi. Nel tentativo di condurre il 26enne all’interno degli Uffici del Commissariato per verificarne la posizione rispetto al permesso di soggiorno, uno degli agenti è rimasto ferito. Il giovane ha infatti tentato di divincolarsi e si è scagliato contro i poliziotti e afferrando al collo uno di essi.

ANNA SARNO LIRATV