Cava de’ Tirreni il 23 gennaio ricorda Nunzia Maiorano, uccisa dal marito un anno fa.

Cava de’ Tirreni. Il 22 gennaio ricorre il primo anniversario dalla tragica scomparsa di Nunzia Maiorano, uccisa in maniera efferata dal marito. Un evento tragico che colpì profondamente la comunità Cavese. A luglio il marito è stato condannato a 30 anni di reclusione. La famiglia Maiorano con un accorato appello invita la comunità Cavese e non solo, a non dimenticare cosa è successo, intervenendo ai tre momenti organizzati per ricordare Nunzia e quelle donne che subiscono violenza sia fisica che morale o psicologica.

Mercoledì 23 Gennaio alle ore 17.00 nelle sale del Comune di Cava è stato organizzato un dibattito per confrontarci su una delle piaghe della nostra società, che non ha limiti né confini: la violenza sulle donne che troppo spesso sfocia in femminicidio.

“Si pensa sempre che siano quelle notizie che si ascoltano solo in televisione, durante il telegiornale – Si legge nella lettera – poi … d’improvviso … tocca anche a noi e solo allora ci si rende conto che è una realtà orribile con cui bisogna fare i conti.”

Alle ore 19.00 ci sarà una Fiaccolata, che partendo dal Comune, attraverserà il centro storico, per terminare a San Francesco. Al termine, nella chiesa di San Francesco, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dell’anima di Nunzia.

La famiglia Maiorano invita tutti, in maniera particolare gli Studenti delle Scuole cittadine, di ogni ordine e grado, le Autorità civili e militari, i Commercianti, a vivere questo momento di cordoglio in silenzioso raccoglimento, lasciando che sia la fiamma delle bianche candele, da portare, a parlare per i presenti.