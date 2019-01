Cava, auto in fiamme in via G. Del Rosso

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di una Fiat Punto.

Nella scorsa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di una Fiat Punto in località Santa Maria del Rovo. L’arrivo dei caschi rossi ha evitato conseguenze per le vicine abitazioni.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che in breve sono riusciti a domare il rogo. Fortunatamente non sono state coinvolte persone. Ignote al momento le cause dell’incendio, sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

