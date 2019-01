Causa neve rinviate le gare del Girone B di Eccellenza

Lo ha reso la Figc Campania in un comunicato

Redazione – A causa della neve caduta sia in Irpinia che nel Sannio, sono state rinviate le gare del Girone B e questo lo ha reso la Figc Campania in un comunicato.

Il maltempo che negli ultimi due giorni ha imperversato specie al centro-sud con vento forte, pioggia ma soprattutto neve, che ha imbiancato specialmente quelle zone che si trovavano all’incirca dai 300 metri in su, ha fatto decretare la sospensione di tutte le gare del girone B, quello nel quale ci sono le squadre delle province di Avellino e Benevento.

Le squadre delle due costiere erano impegnate: il Sant’Agnello a Castel San Giorgio, il San Vito in casa contro la Scafatese, mentre il Costa d’Amalfi si doveva recare in quel di Pratola Serra per giocare con il Solofra.

La Figc si riserva di comunicare quando saranno recuperate le gare sospese.

GISPA