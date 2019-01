Castellammare di Stabia verso l’eliminazione delle barriere architettoniche, una città per tutti

Castellammare di Stabia. Ieri sera, all’interno del Salone Viviani, si è svolto un convegno avente come oggetto i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba). In particolare si è discusso della questione dei lidi che hanno bisogno di attrezzature specifiche in modo da essere fruibili anche dalle persone disabili. Ma si è affrontato anche il problema di creare sul territorio stabiese degli ambienti facilmente accessibili a tutti. A tal proposito, ad esempio, si è deciso di installare una giostrina per diversamente abili nel parco giochi che è stato inaugurato proprio nelle scorse settimane all’interno della villa comunale . Inoltre, è stato approvato il regolamento per l’individuazione di un garante dei diritti dei disabili. L’amministrazione della città e, in modo particolare, l’assessorato alle politiche sociali hanno manifestato il loro forte interesse verso la questione dell’inclusione delle persone diversamente abili all’interno delle strutture cittadine e si sono dichiarate pronte a fare del loro meglio per rendere Castellammare di Stabia a misura di tutti.