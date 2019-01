Castellammare di Stabia: Trema Scanzano. Racket su cemento e appalti, 29 indagati

Al centro dell’ultima indagine che colpisce la camorra stabiese ci sono, tra gli altri, anche personaggi di spicco e stretti congiunti dei boss a capo dell’organizzazione criminale fondata da Michele D’Alessandro. A cominciare da T. Martone, moglie del padrino defunto, che è finita ai domiciliari proprio nell’ambito dell’operazione “Olimpo”. La 73enne è accusata, in questo procedimento, di aver gestito la cassa del racket per conto dei figli P. e V. D’Alessandro. Tra gli indagati c’è, tra gli altri, proprio V. D’Alessandro, figlio del boss, recentemente scarcerato e ritenuto, all’epoca dei fatti contestati dalla Dda, l’uomo che avrebbe coordinato e diretto l’associazione mafiosa. Indagato anche suo fratello, oltre a P. Carolei, l’uomo accusato, tra l’altro, di essere l’anello di congiunzione tra la camorra e i colletti bianchi che avrebbero finanziato il clan di Scanzano. A completare l’elenco altri due personaggi chiave. Due pentiti che, in questi anni, sono stati in grado di svelare all’Antimafia le trame occulte e il sistema di potere del clan. Si tratta di R. Cavaliere (killer reo confesso dell’omicidio dell’ex consigliere comunale del Pd, L. Tommasino) e S. Belviso, ex uomo di punta del commando armato di Scanzano.

Gli indagati avranno adesso 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere ascoltati dai pm. Un’inchiesta che, nonostante si faccia riferimento a fatti datati nel tempo, rappresenta l’ultimo atto dell’attacco frontale sferrato dall’Antimafia ai padrini di Castellammare di Stabia. I D’Alessandro, come emerso anche dagli atti delle ultime inchieste che hanno travolto il clan, sono ritenuti una delle cosche più ricche e potenti della provincia di Napoli. Un sodalizio criminale che sarebbe stato in grado di condizionare la vita della città, arrivando a inquinare interi settori dell’economia “pulita” attraverso l’aiuto di insospettabili esponenti della società civile.