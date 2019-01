Castellammare di Stabia. Sequestrata bigiotteria non a norma in un negozio cinese per un valore di 35.000 euro

Castellammare di Stabia. La Guardia di Finanza ha effettuato un blitz in un negozio cinese alla periferia nord della città ed hanno sequestrato numerosi articoli falsi, tra collane, orecchini, anelli e gioielli vari, per un valore complessivo di 35.000 euro. Si tratta di articoli di bigiotteria tutti privi del marchio della comunità europea, senza etichette ed informazioni in italiano ma esclusivamente in lingua cinese. Si tratta di controlli a difesa degli acquirenti e secondo le disposizioni dell’Unione europea. Oltre al sequestro della merce i finanzieri hanno elevato una multa al titolare dell’attività.