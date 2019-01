Castellammare di Stabia. Scoperti più di cinquemila furbetti che evadevano la Tari, danno da nove milioni e mezzo di euro

Castellammare di Stabia. In seguito ad accurati accertamenti la Soget ha scoperto cinquemila furbetti che hanno evaso il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, con un danno al Comune di nove milioni e mezzo di euro. Negli ultimi giorni sono partite migliaia di cartelle esattoriali indirizzate ai cittadini morosi. I controlli hanno riguardato il periodo dal 2013 al 2017 ed hanno interessato sia l’evasione che l’elusione. Nel 70% dei casi i cittadini avevano dichiarato una metratura minore rispetto a quella reale dell’immobile, risparmiando in tal modo un bel po’ di euro. E poi ci sono circa 1.500 nuclei familiari che non hanno mai versato la tassa. Purtroppo a pagarne le conseguenze, come capita troppo spesso, sono le persone oneste che in questi anni hanno visto lievitare l’importo della Tari. Ritornando alla questione delle cartelle esattoriali in molti se ne sono viste recapitare due, la prima si riferisce all’anno 2013 quando era in vigore la Tares, la seconda dal 2014 al 2017 con l’avvento della Tari. Il risultato è che spesso l’ammontare da pagare è anche di migliaia di euro. La Soget, però, ha precisato che si hanno 60 giorni di tempo per pagare la cartella esattoriale in un’unica soluzione oppure in rate e, per quelli che rispetteranno queste scadenze le sanzioni saranno ridotte del 70%. Se, invece, entro i 60 giorni non verrà effettuato il pagamento la somma da versare sarà pari al 100%. Per ricevere precisazioni ed informazioni ci si potrà rivolgere all’infopoint nel comune di Castellammare di Stabia oppure allo sportello di via Alcide de Gasperi. In più è stato istituito uno sportello riservato alle imprese per venire incontro ai commercianti che spesso non hanno la possibilità di attendere lunghe fila. I commercianti, quindi, hanno la possibilità di fissare un appuntamento (inviando una mail a sportelloamicoimprese@ soget.it) con gli operatori della società di riscossione al fine di verificare la loro situazione contributiva.