Castellammare di Stabia: Nei mercatini di Natale ,alla Galleria le Vele, delicata performance dell’Epifania. Gimax

Castellammare di Stabia.

Nei mercatini di Natale ,alla Galleria le Vele, delicata performance dell’Epifania.

All’ iniziativa di Natale alle Vele di via Plinio 47, la conclusione delle festività” Natalizie” ha offerto,al numeroso pubblico attento e partecipe,un evento all’insegna della buona musica,della cultura,della tradizione.Ospite d’eccezione la”dolcissima” Rosalba Spagnuolo ed il marito Francesco Cesarano. Una coppia che,insieme,sottolinea che quando l’arte si unisce all’amore ecco che le vibrazioni emotive attraversano ogni cellula del corpo e proiettano in quella dimensione “onirica”dalla quale è difficile il ritorno.La loro forza interpretativa ga echeggiato nella meravigliosa location e negli animi,diffondendo l’amore della melodia classica napoletana. Un altro intenso e significativo momento è stato il ” ballo folcloristico ” ,pizzica e tammurriata con i gruppi delle amiche Emanuela Donnarumma ed Anna Discepolo.Il gruppo ha dimostrato come questo tipo di ballo richieda un’intensa dinamica del corpo che obbliga una particolare cinetica di mani,braccia e busto.Non sono mancati i momenti culturali che la pro.ssa AnnaMaria Farricelli,con garbo e naturale eleganza,ha saputo esporre con semplicità ad un pubblico incuriosito e attento.La prof,come nel suo stile, ha dato organicità all’evento sottolineando il significato dell’Epifania,rievocando quelle tradizioni ferme a 60 anni fa e come lo stesso progresso sia il nemico delle tradizioni.Ma l’evento stesso ,e tutti gli eventi che Stabia ha offerto in questo periodo,hanno voluto sottolineare ,ha detto la prof AnnaMaria,che la città ha bisogno e vuole ripercorrere la sua storia,i suoi ricordi perché un popolo “…senza ricordi non ha storia ..!”

Gimax