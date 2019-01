Castellammare di Stabia. Domani riaprono le scuole, ma manca un adeguato riscaldamento. La denuncia del consigliere Giovanni Nastelli

Castellammare di Stabia. Domani si riapriranno le scuole dopo le lunghe festività natalizie, ma i problemi non mancano. A far sentire la sua voce è Giovanni Nastelli, consigliere comunale d’opposizione di “Uniti per Stabia”, il quale denuncia che in molte scuole stabiesi manca un adeguato riscaldamento delle aule e gli studenti, dai più piccoli a quelli più grandicelli, saranno costretti a trascorrere delle ore in ambienti freddi e, per tale motivo, insalubri. Nastelli ricorda la situazione dell’istituto comprensivo Wojtyla che da tempo presenta alcune importanti problematiche legate al soffitto della palestra, con un pericolo più volte segnalato dal consigliere d’opposizione. Inoltre, Nastelli pone ancora una volta sotto i riflettori quello che sta accadendo presso la sezione del Lattaro la cui preside ha invitato il corpo dei docenti ed il personale a traslocare presso la sede centrale di Moscarella. Nastelli punta il dito contro l’amministrazione comunale che dimostra di avere poco a cuore la situazione delle scuole e chiede che, prima della ripresa delle lezioni, venga assicurata la massima sicurezza ed efficienza funzionale di tutte le scuole del territorio stabiese, rassicurando tutti che i controlli effettuati hanno dato certezze strutturali ed ambientali. Ed il consigliere conclude invitando il dirigente preposto, l’assessore al ramo e allo stesso Sindaco il compito di intervenire in maniera tempestiva per la risoluzione delle annosi questioni.