Castellammare di Stabia. Il Comune perde un ingente finanziamento per un errore nella presentazione dell’istanza

Castellammare di Stabia. Il Comune aveva già perso circa 800.000 euro, cioè i fondi destinati al rifacimento delle strade utilizzando le risorse messe in campo per le Universiadi, opportunità persa per la carenza della documentazione presentata dal Comune alla Regione. Ma non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Infatti, ricade nell’errore perdendo un’altra grande opportunità e cioè un possibile ed importante finanziamento per un ammontare pari a centinaia di migliaia di euro, legato al bando per la realizzazione, ampliamento e miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta differenziata. Quello che fa rabbia è il motivo per cui il finanziamento è stato perso e cioè lo stesso errore fatto in precedenza con i fondi per le Universiadi. Anche questa volta, infatti, l’istanza del Comune di Castellammare di Stabia è stata esclusa per mancanza della documentazione necessaria. Insomma, come si suol dire, se errare umano perseverare è diabolico e, soprattutto, porta alla perdita di ingenti somme di denaro che avrebbero consentito lavori di miglioramento della città.